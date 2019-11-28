رئيس الأركان العامة التركي يبحث مع نظيره الروسي تطور الأوضاع في سوريا

بحث رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، ياشار غولر، هاتفيا، اليوم الخميس، مع نظيره الروسي، فاليري غيراسيموف، تطور الأوضاع في سوريا.

أنقرة – سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع التركية على موقعها في "تويتر": "أجرى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، الجنرال ياشار غولر، محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فاليري غيراسيموف، تبادلا خلالها وجهات النظر بشأن تطور الأوضاع في سوريا".

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery GERASIMOV ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye’deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. pic.twitter.com/t2SO6gFGln — TSK (@TSKGnkur) 28 ноября 2019 г.

هذا ويذكر أن العسكريين الروس والأتراك يسيرون دوريات مشتركة في منطقة الحدود بين سوريا وتركيا، تنفيذاً للاتفاق الروسي التركي حول وقف عملية "نبع السلام" التركية، والتي وقعها الرئيسان، الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب اردوغان، في سوتشي، والتي بموجبها تم سحب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومتراً عن الحدود التركية، ودخول حرس الحدود السوري إلى مراكز حدودية بالاشتراك مع الشرطة العسكرية الروسية.