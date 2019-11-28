الجيش الليبي يصد هجوما مسلحا على منابع النفط جنوب شرق حقلي الفيل والشرارة

تمكنت وحدات الاستطلاع الجوي والارضي التابعة للجيش الليبي من تدمير 25 آلية والقضاء على عشرات من العناصر الارهابية التخريبية وتدمير كميات من الذخائر وذلك خلال محاولة فاشلة قامت بها تلك العناصر بقيادة المدعو علي كنه للسيطرة على منابع النفط في جنوب شرق حقلي الفيل والشرارة.

وجاء في بيان الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "بعد المحاولة الفاشلة من مليشيات الوفاق التخريبية والإرهابية بقيادة المدعو علي كنه للسيطرة على منابع النفط في الجنوب الشرقي حقلي الفيل وحقل الشرارة قامت وحدات الاستطلاع الجوي والأرضي بمتابعة ومراقبة فلولهم الهاربة حتى ساعات الفجر تم استهدافهم جنوب أوباري في مشروع مكنوسه الزراعي بغارات جوية أدت إلى تدمير عدد 25 آلية مسلحة ومقتل العشرات من العناصر الإرهابية التخريبية وتدمير كميات من الذخائر".

وأضاف أنه "بعد الغارات الجوية تقدمت وحدات من القوات البرية ومشطت الموقع وغنمت آليات مسلحة لم يطالها القصف الجوي"، موضحا أن قسم من "قواتنا البرية تنتشر في مدينة مرزق".

وأشار إلى أنه "بهذا الشكل تثبت القيادة العامة قدرتها على حماية كافة الأراضي الليبية وأنها لن تتهاون في ردع المخربين الإرهابيين وكل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الشعب الليبي وخاصة قطاع الغاز والنفط وحماية مصالح الشركات الاجنبية الشريكة والتي تمثل دولا صديقة ومصالح مشتركة".

وأكد أن "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عاقدة العزم على فرض الأمن والاستقرار وفرض القانون على كامل الأراضي الليبية وترفض رفضا باتا وجود المليشيات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية المتطرفة".

يتبع...