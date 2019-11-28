ملياردير إماراتي يدعو دول الخليج إلى إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل

أجرى رجل الأعمال الإماراتي المعروف، خلف الحبتور، حوارًا مع مجلة "عامي" اليهودية الأمريكية، دعا من خلاله دول الخليج إلى التطبيع الكامل مع إسرائيل.

وقال الحبتور "إنه يجب علينا بدول الخليج أن نقول علنا أننا نريد إقامة علاقات مع إسرائيل. أريد أن تكون علاقات الإمارات مع إسرائيل مفتوحة، يمكننا الاستفادة منها سياسيا واقتصاديا في كلا الجانبين.

THIS WEEK’S AMI:

-EXCLUSIVE: A Visit in Dubai with Billionaire @KhalafAlHabtoor Who’s Working To Make Peace In The Middle East

-Kristallnacht’s Jewish Treasures Found In Vienna

-Netanyahu Indicted: What It Means For Israeli Politics

-Is Peace With Jordan Ruined?

+Much, Much More! pic.twitter.com/kDyZ2pIjnQ — Ami Magazine (@Ami_Magazine) November 26, 2019

ونشرت المجلة الأمريكية صورة رجل الأعمال الإماراتي على غلافها الرئيس، في عددها الأخير، قبل يومين، وكتبت تحت تلك الصورة مقتطفات من الحوار المطول معه، حول التطبيع مع إسرائيل وصنع السلام في منطقة الشرق الأوسط.

رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور يقول في مقابلة مع مجلة عامي اليهودية الأمريكية: "يجب علينا بدول الخليج أن نقول علنا أننا نريد إقامة علاقات مع إسرائيل. أريد أن تكون علاقات الإمارات مع إسرائيل مفتوحة، يمكننا الاستفادة منها سياسيا واقتصاديا في كلا الجانبين"@chusidel@ami_magazine pic.twitter.com/OKzU5au7GQ — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 27, 2019

ونشرت الخارجية الإسرائيلية مقتطفات من هذا الحوار، على صفحتها الرسمية في "تويتر"، والتي تأتي تحت عنوان "إسرائيل بالعربية"، قائلة:

اختلاف في المظهر والمعتقد واحد: الصحفي اليهودي الأمريكي شالومي زييانتس، يحاور في دبي الملياردير الإماراتي الشهير، خلف الحبتور، الذي يرتدي الزي الإماراتي الجلباب والشماغ... فيما يعتمر زييانتس القبعة اليهودية [كيباه].

اختلاف في المظهر والمعتقد واحد: الصحفي اليهودي الامريكي شالومي زييانتس يحاور في دبي الملياردير الإماراتي الشهير خلف الحبتور، الذي يرتدى الزي الإماراتي الجلباب والشماغ... فيما يعتمر زييانتس القبعة اليهودية "كيباه"@chusidel@ami_magazine pic.twitter.com/KVVSnFpn45 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 27, 2019

ونقلت الخارجية الإسرائيلية عن لسان خلف الحبتور، قوله "في حوار له مع مجلة عامي اليهودية الأمريكية، قال الملياردير الإماراتي، خلف الحبتور: العرب واليهود هم أبناء عمومة. كما أنه من الغباء أن يقاتل أولاد العم بعضهم البعض... يجب علينا في دول الخليج أن نقول علنا أننا نريد إقامة علاقات مع إسرائيل.

يشار إلى أن خلف الحبتور، ملياردير إماراتي، يعيش في دبي، أسس ويترأس مجلس إدارة مجموعة "الحبتور"، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين.