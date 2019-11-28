الدفاع المصرية تنشر لقطات من تدريبات قوات الصاعقة على مكافحة الإرهاب... فيديو

نفذت عناصر من قوات الصاعقة المصرية وعناصر من القوات المسلحة البريطانية التدريب المصري البريطاني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والذي نفذ لأول مرة بين البلدين بميادين التدريب القتالي لقوات الصاعقة.

ونشرت وزارة الدفاع المصرية فيديو يستعرض قيام عناصر من قوات الصاعقة المصرية وعناصر من القوات المسلحة البريطانية بالتدريب المصري البريطاني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال المتحدث الرسمي للجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، إن "التدريب تضمن تنفيذ العديد من الأنشطة التى أبرزت مدى الكفاءة والدقة التى يتمتع بها كافة العناصر المشاركة به".

وأضاف الرفاعي أن "الجانب البريطانى أشاد بالتنظيم الجيد للتدريب بالإضافة إلى المستوى المتميز الذى ظهرت به العناصر فى مختلف المراحل".

وأشار إلى أن "التدريب يهدف إلى توحيد المفاهيم العملياتية لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة للجانبين".

وأوضح أن "التدريب يعد إمتداداً للعلاقات الإستراتيجية بين مصر وبريطانيا فى إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب".

وأفاد بأن "التدريب يأتي فى إطار سلسلة من التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة المصرية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة بما يساهم فى نقل وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية المختلفة ودعم علاقات التعاون العسكرى فى مختلف المجالات".