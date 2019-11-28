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    مناظر عامة للمدن العربية - الدوحة، قطر 5 يونيو 2017

    قطر تتسلم رسالة من عمان وسط تقارير عن "الزيارة السرية" إلى السعودية

    © REUTERS /
    العالم العربي
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    تسلمت قطر، مساء اليوم الخميس، رسالة خطية من سلطنة عمان، وسط تقارير عن "الزيارة السرية" إلى المملكة العربية السعودية.

    نشرت وزارة الخارجية القطرية، بيانا عبر موقعها الرسمي، قالت فيه إن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تسلم رسالة خطية من وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي.

    وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
    © REUTERS / ANDREAS GEBERT
    مفاجأة... زيارة سرية لوزير الخارجية القطري إلى السعودية تضمنت عرضا مغريا لعودة العلاقات
    وأوضحت الخارجية القطرية أن الرسالة تعلقت بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها.

    وأشارت إلى أنه قام بتسليم الرسالة، نجيب بن يحيى البلوشي، سفير عمان لدى قطر.

    يأتي ذلك في ظل تقارير عديدة، تحدثت عن قيام وزير الخارجية القطري، بزيارة سرية إلى السعودية، لبحث سبل المصالحة بين البلدين.

    ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريرا حصريا مطولا، حول تفاصيل زيارة وزير الخارجية القطري السرية إلى السعودية، التي سعت من خلالها قطر إلى تقديم عرض مغر للإعادة العلاقات بين البلدين.

    قالت الصحيفة الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين وعرب، إن وزير الخارجية القطري، سافر الشهر الماضي في رحلة غير معلنة إلى السعودية، للقاء كبار المسؤولين السعوديين، لإنهاء الخلاف الذي دام نحو عامين

    وقال مسؤول عربي للصحيفة الأمريكية "قدم الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال الزيارة إلى الرياض، عرضا مفاجئا، لإنهاء الخلاف بين البلدين".

    وأوضح بقوله "قال الوزير القطري لهم بكل وضوح، مستعدون لقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين، مقابل عودة العلاقات".

    كما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، ما وصفته بأسرار زيارة وزير الخارجية العماني المتتالية، التي قد تكون مفتاحا لحل أزمات عديدة.

    نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالا للكاتب الصحفي الأمريكي البارز، ديفيد إغناتيوس، الذي رصد فيه معلومات خطيرة بشأن انفراجة في الأزمات الخليجية، وخاصة علاقة إيران مع السعودية والإمارات.

    وتحدث إغناتيوس، عن أن زيارة وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي إلى واشنطن الأسبوع الجاري، ليطلع الولايات المتحدة على النشاط الدبلوماسي الجديد المتعلق باليمن، بصفتها "الوسيط" التقليدي بين الولايات المتحدة وحلفائها وإيران.

    وأردف "يبدو أن ابن علوي أقنع الولايات المتحدة بضرورة تسوية الحرب في اليمن، خاصة بعدما أطلعه على المحادثات الأخيرة بين السعودية والحوثيين الذين تدعمهم إيران".

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    مفاجأة... زيارة سرية لوزير الخارجية القطري إلى السعودية تضمنت عرضا مغريا لعودة العلاقات
    تفاصيل الاجتماع السري وحديث ظريف عن رسالة إلى قطر وأخرى مرتبطة بالسعودية
    الكلمات الدلالية:
    أزمة قطر, الخارجية العمانية, الخارجية القطرية, يوسف بن علوي, محمد بن عبد الرحمن آل ثاني, قطر, السعودية, عمان
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