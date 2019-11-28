السودان... إقرار قانون لتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير

أعلن التلفزيون الرسمي السوداني، مساء اليوم الخميس، أن المجلس الانتقالي ومجلس الوزراء في السودان اتفقا خلال اجتماعهما على قانون يجيز تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير.