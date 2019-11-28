محافظ ذي قار يقدم استقالته من منصبه

أعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي، مساء الخميس، استقالته من منصبه على خلفية تصاعد العنف في المحافظة، والذي أسفر عن مقتل عشرات المتظاهرين.

وقال الدخيلي، في بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي للمحافظ بموقع "فيسبوك"، إنه يقدم الاستقالة احتجاجا على "سقوط عشرات الشهداء والجرحى على يد قوات من خارج المحافظة وإخلاء لمسؤولية الحكومة المحلية مما أُقترف اليوم".

وجاء إعلان الاستقالة بعد ساعات قليلة من إقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، رئيس خلية الأزمة في محافظة ذي قار الفريق جميل الشمري بعد ساعات من تكليفه.

وكان محافظ ذي قار عادل الدخيلي هدد في وقت سابق الخميس، بالاستقالة من منصبه في حال عدم إبعاد الفريق جميل الشمري من إدارة خلية الأزمة بالمحافظة.

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تظاهرات متواصلة تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

وأسفرت الاحتجاجات، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وأكثر من 15 ألف مصاب، بحسب مفوضية حقوق الإنسان.