 "بروح التواصل والسلام"… منطاد محمد بن سلمان يجوب العالم

كشفت صحيفة سعودية النقاب عن منطاد لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بروح التواصل والسلام.

وأفادت صحيفة "الوطن "، مساء أمس الخميس، بأن منطاد الإمارات قد أنهى التجهيزات الفنية لمنطاد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالتعاون مع المهندس الإيطالي باولو جيفاني لتدشينه خلال مارس/آذار 2020.

وقال رئيس منطاد الإمارات، الكابتن طيار عبد العزيز المنصوري، إن إطلاق منطاد الأمير محمد بن سلمان يأتي ضمن اعتزاز وفخر شباب الإمارات بالإنجازات الحضارية التي تحققت في المملكة، ضمن الرؤية الشبابية المنفتحة للأمير، التي رسمت خارطة المملكة في وقت قصير على أهم خرائط العالم السياحية والصناعية والتجارية بكل تميز.

وأوضحت الصحيفة أن منطاد ولي العهد السعودي سيكون أول منطاد يحلق ويجوب دول العالم بروح التواصل والسلام لجميع شعوب العالم الذي أصبح شعارا ملهما لجميع قادة وشعوب دول العالم.

وأكد المدير الفني المشرف على تركيب محرك المنطاد، بيري ديبلن، إن الأيام القليلة القادمة ستشهد إطلاق أول محرك من نوعه بالعالم، وذلك حرصا من منطاد الإمارات على استمرار التميز الذي حققه خلال مسيرته الفنية على مدى 15 عاما، كانت حافلة بالإنجازات العالمية والتكريمات التي توجها الفريق بالتحليق من باحة الحرم المكي والحرم النبوي الشريف.