صدور أول جريدة باسم الثورة في لبنان

أطلق متظاهرون لبنانيون صحيفة باسم الثورة في لبنان والتي حملت اسم "17 تشرين" والتي تحتوي مقالات وتقارير ورسوما من قلب الاحتجاجات والتظاهرات القائمة في البلاد.

وانتشرت صور للجريدة على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث صدر العدد الأول منها وتحتوي على 16 صفحة ورقية.

وبحسب المتظاهرين، يتم تمويلها من تبرعات الناس وتتضمن مقالات ممهورة بأسماء أشخاص يشاركون في الحراك اللبناني.

وكتب مساهم بالجريدة على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، قائلا: "جريدة من قلب الثورة ونبضها. 16 صفحة عن أحلامنا بدأت بسؤال: منقدر نصدر جريدة؟ كنا في ساحة رياض الصلح، قبل عشرة أيام تقريباً، عندما تجاوزنا السؤال إلى مرحلة التخطيط، في ما يتعلق بالكتابة والتحرير ورسم الصفحات".

وأضاف قائلا: "ترنّح الحلم وتعثّر، لكن الجريدة وُلدت اليوم على ضفاف ذكرى أربعين الثورة، حاملة مقالات وصوَراً وأخباراً عن ثورتنا، حلمنا من الشمال إلى الجنوب والبقاع والجبل وبيروت. صفحات الجريدة تنتظر أقلامكم(ن) وأحلامكم(ن). كل ثورة ونحن أحرار..."