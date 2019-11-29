رئيس لجنة التحقيقات الروسية يبحث في سوريا إجراءات مكافحة الإرهاب والتطرف

زار رئيس لجنة التحقيقات الروسية، ألكسندر باستريكين، الجمهورية العربية السورية، وأجرى محادثات في دمشق مع رئيس مكتب الأمن القومي، ووزير العدل في الجمهورية، بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف.

موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة الرسمية للجنة، سفيتلانا بيترينكو، خلال إحاطة إعلامية، اليوم الجمعة: "زار باستريكين الجمهورية العربية السورية، وخلال زيارة العمل عقدت محادثات في دمشق مع رئيس مكتب الأمن الوطني في سوريا، علي مملوك، ووزير العدل السوري، هشام الشعار".

وأوضحت أن المحادثات أكدت أنه تم القيام بالكثير من العمل في الآونة الأخيرة لمكافحة الإرهاب والتطرف، وقد اتخذت خطوات مهمة للغاية لتعزيز السلطة الشرعية في الجمهورية العربية السورية.

وأشارت بيترينكو إلى أن "رئيس لجنة التحقيقات وصل في نفس اليوم، إلى القاعدة الجوية الروسية حميميم، حيث استمع إلى تقارير من المحققين حول التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد القوات الروسية على أراضي الجمهورية العربية السورية".