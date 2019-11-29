السيستاني يدين الهجمات على المحتجين السلميين في العراق

أدان المرجعي الديني في العراق، علي السيستاني، اليوم الجمعة، الهجمات على المحتجين السلميين، داعيا المتظاهرين السلميين إلى تمييز صفوفهم طرد المخربين.

وقال السيستاني إن "الأعداء وأدواتهم يخططون لنشر الفوضى والاقتتال الداخلي وعودة الدكتاتورية".

وأضاف، بحسب قناة "السومرية نيوز"، "ليس لنا إلا النصح والإرشاد ويبقى للشعب أن يختار الأصلح".

كمل دعا السيستاني البرلمان إلى إعادة خياراته بالحكومة التي انبثقت منه، مؤكدا حرمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين.

ودعا السيستاني المتظاهرين السلميين إلى تمييز صفوفهم وطرد المخربين.

وقال "بالنظر إلى الظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو الى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب، كما أنه مدعو إلى الإسراع في إقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضيا للشعب تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها بصدق عن إرادة الشعب العراقي، فإن التسويف والمماطلة في سلوك هذا المسار، الذي هو المدخل المناسب لتجاوز الأزمة الراهنة بطريقة سلمية وحضارية تحت سقف الدستور، سيكلف البلاد ثمنا باهضا وسيندم عليه الجميع".

واختتم حديثه بالقول "المرجعية الدينية ستبقى سندا للشعب العراقي الكريم، وليس لها إلا النصح والإرشاد إلى ما ترى أنه في مصلحة الشعب، ويبقى للشعب أن يختار ما يرتئي أنه الأصلح لحاضره ومستقبله بلا وصاية لأحد عليه".

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد شهدت هذه الاحتجاجات مقتل اكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وأكثر من 15 ألف مصاب.