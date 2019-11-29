الحكومة المصرية تكشف حقيقة تعرض البلاد لإعصار خطير

رد مجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، على أنباء زعمت تعرض البلاد لإعصار ونوات شتوية خطيرة في الفترة المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي لمجلس الوزراء عبر موقع "فيسبوك"، نفي رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية لتلك الأنباء.

وأوضح رئيس الهيئة أن "الأعاصير لا تحدث إلا في المناطق الجغرافية المطلة على المحيطات، بينما تقع مصر في موقع جغرافي مختلف، حيث إنها محاطة ببحرين مغلقين، والبحر المغلق لا يحدث به أي أعاصير".

وقال إن فصل الشتاء سيبدأ في 23 من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وقد تحدث تقلبات جوية مشابهة لما شهدته مصر خلال الأسابيع الماضية بسبب منخفض قبرص.

وتابع: "وكذلك حين يأتي الشتاء فسوف يصاحبه حالات عدم استقرار على السواحل الشمالية للبلاد"، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية لا تحدث في مصر فقط، ولكنها موجودة في العالم بأكمله، وهي ناتجة عن الاحتباس الحراري الذي غيّر الميزان الحراري في الغلاف الجوي.

وناشد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، والتواصل مع الجهات المسئولة بالهيئة في حالة وجود أي استفسارات قبل نشر أي معلومات مغلوطة.