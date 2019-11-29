ائتلاف "النصر" يدعو لجلسة برلمانية لسحب الثقة من الحكومة العراقية

دعا ائتلاف "النصر" الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، البرلمان إلى عقد جلسة خاصة يوم غد لإقالة الحكومة.

وقال الائتلاف، اليوم الجمعة، في بيان: "نؤيد ما جاء بخطاب المرجعية الدينية العليا بتاريخ 2019/11/29"، داعيا مجلس النواب العراقي لعقد جلسة خاصة غداً لسحب الثقة عن الحكومة وتشكيل حكومة جديدة مستقلة، وإنجاز قانون انتخابي منصف وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة لإجراء انتخابات حرة مبكرة ونزيهة بشراكة مع الأمم المتحدة".

وأضاف البيان: "كما نجدد التأكيد على محاسبة الجناة والقتلة، وعلى سلمية التظاهرات لنيل أهدافها الوطنية بعيدا عن المساس بالأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وبضرورة التلاحم الوطني لضمان وحدة واستقرار البلاد تجنبا للفوضى أو المجهول أو العودة لأزمنة الدكتاتوريات المستبدة".

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد شهدت هذه الاحتجاجات مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وإصابة أكثر من 15 ألف آخرين.