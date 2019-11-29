مصدر: مقتل 48 وإصابة المئات في احتجاجات الناصرية والنجف

أكد مصدر في مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات في مدينتي الناصرية، أمس، بلغت 32 قتيلا و225 جريحا، بينما أعلن مدير صحة محافظة النجف مقتل 16 شخصا وإصابة المئات في الأحداث التي شهدتها المحافظة أمس.

بغداد- سبوتنيك. وقال مصدر في مفوضية حقوق الإنسان، لوكالة "سبوتنيك": "بلغت حصيلة ضحايا الاحتجاجات الدامية في الناصرية، أمس، 32 شهيدا وإصابة 225".

ومن جهته أعلن مدير صحة محافظة النجف رضوان الكندي في بيان مقتضب إن "الحصيلة النهائية للأحداث التي شهدتها المحافظة أمس، بلغت 16 شهيدا و 500 جريح".

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد قتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.

ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أمس الخميس، بتشكيل لجنة تحقيق بالأحداث التي جرت اليوم في عدد من المحافظات العراقية.

وجاء في بيان لقيادة العمليات المشتركة "وجه السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة المستشار العسكري لرئيس الوزراء، للتحقيق بالأحداث التي حصلت هذا اليوم، في محافظتي ذي قار والنجف الأشرف، والتي رافقها أعمال عنف وسقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية".