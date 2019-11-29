عودة 700 لاجئ سوري إلى بلادهم خلال 24 ساعة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين بأن أكثر من 700 لاجئ سوري عادوا إلى أرض الوطن خلال الــ 24 الساعة الأخيرة .

موسكو – سبوتنيك. وقال المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن:

"خلال الــ24 الساعة الماضية عاد 684 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 209 لاجئين (63 امرأة و107 أطفال) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 475 شخصا (143 امرأة و242 طفلا).

وأشار المركز إلى عودة 3 نازحين خلال الـــ 24 الساعة الماضية إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد.

كما قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 الساعة الأخيرة بعملية تطهير أراضي في مدينتي جاسم والحارة (بريف درعا) ومدينة دوما (بريف دمشق) من الألغام على مساحة 2.0 هكتار. وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 36 عبوة قابلة للانفجار.