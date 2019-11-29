الأمير وليام يزور الكويت الأحد المقبل

يبدأ الأمير وليام ولي عهد بريطانيا الأمير تشالز، ودوق كامبريدج، زيارة رسمية إلى دولة الكويت، بعد غد الأحد.

وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الأمير ولیام سيلتقي في زیارته عددا من كبار المسؤولین ضمن جولة تشمل أیضا سلطنة عمان.

وأضافت الوكالة أن الزيارة تعكس العلاقات التاریخیة بین بریطانیا والكویت، لأنها تعتبر مؤشرا إلى عمق ومتانة العلاقات بین البلدین الصدیقین.

وتابعت الوكالة الكويتية في تقرير لها، أن تاریخ العلاقات بین الكویت وبریطانیا يمتد إلى نحو 200 عام، وتتسم بالمتانة والرسوخ وتشھد تطورا عاما بعد آخر في جمیع المجالات مع حرص البلدین على تعزیزھا باستمرار.

وأشارت إلى أن العقود الثلاثة الماضیة شهدت زیارات لملكة بریطانیا وعدد من أبنائھا إلى الكویت، كانت أولاھا زیارة الملكة الیزابیث الثانیة وزوجھا الأمیر فیلیب في 12 فبرایر/ شباط عام 1979 تلبیة لدعوة رسمیة من أمیر البلاد الراحل الشیخ جابر الأحمد الجابر الصباح.