تطورات جديدة بشأن سد النهضة... وزير الري والموارد المائية السوداني إلى القاهرة

يتوجه وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، بعد غد الأحد، إلى القاهرة مترئسا وفد السودان المشارك في اجتماع سد النهضة، في الثاني إلى الثالث من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في العاصمة المصرية.

الخرطوم - سبوتنيك. ويعد هذا الاجتماع هو الثاني من جملة الأربعة اجتماعات المقرر عقدها على مستوى وزراء المياه واللجان الفنية للدول الثلاث للاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي قبل حلول الخامس عشر من يناير/ كانون الثاني.

ويلتئم اجتماع القاهرة يومي الاثنين والثلاثاء، يليهما اجتماع ثالث في الخرطوم ثم اجتماع أخير بأديس أبابا في أواخر ديسمبر/كانون الأول وأوائل يناير المقبل على التوالي، قبيل الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية والمياه والمقرر عقده في منتصف يناير، في واشنطن في حضور الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.

وكانت الدول الثلاث في اجتماع وزراء المياه السابق بأديس أبابا، في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، بحضور الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، قد قدمت عروضها القطرية حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وبعدها عكست الدول الثلاث ملاحظاتها ووضحت وجهات نظرها حول مقترحات الملء الأول والتشغيل، كما ناقش الوزراء القضايا الست الأساسية المتعلقة بالملء الأول والتشغيل، والتي تم تحديدها في اجتماع الخرطوم الأخير في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك من خلال دمج العروض المقدمة من الدول الثلاث في جدول موحد، ومن ثم تم تحديد مناطق الاختلاف والاتفاق في الجدول الموحد، وفي ختام اجتماع أديس أبابا الأخير، وافق الوزراء الثلاثة على مواصلة النقاش بناء على نتائج هذا الاجتماع كوثيقة عمل في المناقشات القادمة.