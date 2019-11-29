مرتان في ساعة واحدة... اختراق طائرة لبنانية مسيرة الأجواء الإسرائيلية

اخترقت طائرة مسيرة من الأراضي اللبنانية الأجواء الإسرائيلية، مساء اليوم، الجمعة.

ونشر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، جاء فيها أنه تم رصد طائرة مسيرة، قبل قليل، تسللت من الأراضي اللبنانية الى المجال الجوي الإسرائيلي، ثم عادت إلى لبنان مرة أخرى.

רחפן חשוד חדר מלבנון למרחב האווירי של ישראל וחזר לשטח לבנון https://t.co/rw5ZiBUJla pic.twitter.com/qhnLzkfNL7 — MivzakLive News - חדשות צבע אדום (@mivzaklive) November 29, 2019

وذكرت القناة العبرية الـ"13" أن الطائرة اللبنانية المسيرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية مرتين، خلال ساعة واحدة فقط، الأولى في منطقة زرعيت، والثانية في منطقة حانيتا، وبقيت الطائرة في الأجواء الإسرائيلية لعدة دقائق، وبعدها عادت سالمة إلى لبنان.

הרחפן שחדר מלבנון עשה זאת פעמיים בתוך כשעה: בפעם ראשונה באזור זרעית ובפעם שניה באזור חניתה. כלי הטיס שהה כמה דקות בשטח ישראל ולאחר מכן חזר ללבנון. כוחות הביטחון יבדקו אם נשא מצלמה, והאם המריא מהכפר הלבנוני עייתא א-שעב @OrHeller — חדשות 13 (@newsisrael13) November 29, 2019

وأضافت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني على "تويتر"، أن الجيش الإسرائيلي يبحث إذا ما كانت الطائرة اللبنانية المسيرة كانت تحمل كاميرا أم لا، وعما إذا أقلعت من قرية عيتا الشعب أم لا.