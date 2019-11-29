ستولتنبرغ يعلن زيادة الإنفاق العسكري لحلف الناتو

أعلن الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، أن الزيادة التراكمية في الإنفاق العسكري لحلف الناتو، بحلول عام 2024 ستصل إلى 400 مليار دولار، وهو "تقدم غير مسبوق".

بروكسل - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ للصحفيين: "هذا تقدم غير مسبوق، وهذا يجعل "الناتو أقوى"، مضيفًا بأنه في هذا العام وصل المؤشر بالفعل لدى تسعة حلفاء إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، للدفاع. ومعظم الحلفاء يخططون لتحقيق هذا المؤشر فقط، بحلول عام 2024".

وأضاف بأنه بحلول نهاية عام 2020، مقارنة بعام 2016، يتعين على الحلفاء استثمار 130 مليار دولار إضافية، حيث ستبلغ الزيادة التراكمية في الإنفاق الدفاعي بنهاية عام 2024، 400 مليار دولار، مقارنة بعام 2016.

وقال الأمين العام: "نحن على الطريق الصحيح، لكن لا يمكننا أن نشعر بالرضا من هذا التقدم، بل يجب أن نحافظ على هذا الزخم".

وفي شهر حزيران/ يونيو الماضي، أعلن ستولتنبرغ أن المؤشر الخاص بحجم الإنفاق الدفاعي في ثماني من دول الناتو سيصل هذا العام إلى نسبة 2 في المئة على الأقل، من إجمالي الناتج المحلي. لكن معظم الحلفاء يخططون لتحقيق هذا الرقم بحلول عام 2024.

يذكر أنه سبق وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها إزاء احتمال حدوث سباق تسلح جديد بسبب الزيادة المستمرة في الإنفاق الدفاعي من قبل دول الناتو. وأشارت الوزارة إلى أنه في المجموع، سيتجاوز(الإنفاق العسكري لدول الناتو) في عام 2019 تريليون دولار، أي أكثر من نصف التكلفة العالمية لهذا الهدف، وأكثر من 20 ضعفا بالقياس مع ميزانية الدفاع الروسية."