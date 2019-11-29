بوتين يدعو إلى التصدي لمخاطر الجهل وانتشار التطرف

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى ضرورة إيجاد طرق فعالة من أجل تكيف المهاجرين وضرورة التصدي لمخاطر انتشار التطرف.

نالتشيك - سبوتنيك. قال بوتين في كلمته خلال جلسة مجلس العلاقات بين الأعراق: "إن موضوعات الهجرة وسياسة الهجرة ككل مهمة لجميع المناطق. نحتاج إلى تدابير فعالة ومدروسة للتكيف الاجتماعي للمهاجرين. نحن نرحب بأولئك الذين يرغبون بالعيش والدراسة والعمل في بلادنا. وفي الوقت نفسه، من الضروري التصدي لمخاطر الجهل وانتشار التطرف والحركات الراديكالية المختلفة".

ويذكر في هذا السياق، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد أكد نهاية العام الماضي، خلال فعاليات الاحتفال بيوم الأمن الروسي، أن المهمة الرئيسية والهامة للأمن الروسي تتمثل بمحاربة الإرهاب و إدراج وسائل تقنية جديدة. وشدد الرئيس الروسي بهذا السياق، على دور أجهزة الأمن لوقاية الشباب من المتطرفين، وعدم السماح بالعداوة الدينية .