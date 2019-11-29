رئيس جمهورية المجر وزوجته يزوران الأهرامات

قام رئيس جمهورية المجر، يانوش آدير، وزوجته وابنته، اليوم الجمعة، بزيارة منطقتي آثار الهرم وسقارة السيد بانوش أدير.

وقال المدير العام لآثار الهرم، محي الدين، "استغرقت الزيارة ثلاث ساعات شملت الهرم الأكبر ومتحف مركب خوفو وتمثال أبو الهول ومنطقة البانوراما.

وأبدى رئيس المجر اهتمامه وإعجابه بالأهرامات وتساءل عن عدد العمال الذين قاموا بإنشاء الهرم وعدد الأحجار المستخدمة وعن عملية نحت التابوت الخاص بالملك خوفو.

ثم انبهر الرئيس بضخامة تمثال أبو الهول وطريقة نحته وقام محي الدين بشرح مراحل ترميمه ومشروع تخفيض منسوب المياه الجوفيه أسفله.

كما أشار المدير العام لآثار سقارة، أن الرئيس وعائلته زاروا الهرم المدرج ومقبرة ايدوت ومقبرة مِحو ومتحف ايمحتب بسقارة، وأعجب الرئيس بألوان المقبرة ونقوشها.