طريقة توقيع محمد بن سلمان تحدث ضجة

اهتم العديد من مستخدمي موقع "تويتر" ووسائل إعلام، بطريقة توقيع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في سجل كبار الزوار بقصر الوطن في أبوظبي.

وعبر الكثيرون عن إعجابهم بخط ولي العهد السعودي، في الكلمة التي تركها في سجل الزيارات في أبوظبي، وذلك خلال زيارته الأخيرة للإمارات العربية المتحدة.

وكتب ولي العهد السعودي في كلمته بالسجل: ""أخوكم.. محمد بن سلمان بن عبد العزيز"، كما تمنى تحقيق التكامل بين السعودية والإمارات، وفقا لتوجيهات قيادتيها.

وتمنى أحد مستخدمي "تويتر" أن يتمكن من تقليد توقيع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

شاهد توقيع #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان حفظه الله يحظى باهتمام رواد مواقع التواصل

توقيع #ولي_العهد_السعودي. pic.twitter.com/e2PkT8OXQe — محمد الغزواني (@Mohmad32966979) November 28, 2019

فيما وصف مغرد آخر انطباعاته عن توقيع محمد بن سلمان وكلمته في السجل بالقول: "خط جميل .. توقيع أجمل .. ثقة تامة.. شخصية متميزة.. منظمة.. طموح.. همة عالية".

خط جميل ..

توقيع أجمل ..

ثقة تامة ..

شخصية متميزة..منظمة..

طموح ..

همة عالية..#ولي_العهد صاحب السمو الملكي الأمير #محمد_بن_سلمان

صورة من الكلمة الّتي كتبها بيده في سجل الزيارات أثناء استقباله بدولة #الامارات . pic.twitter.com/uDudkCmlEA — #أحمد_محمد_العريفه (@ah2016_2121) November 28, 2019

​وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أجرى مباحثات مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وعدد من كبار المسؤولين في الإمارات، خلال زيارته الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، والتي شهدت تبادل 4 مذكرات تفاهم، واستعراض 7 مبادرات استراتيجية.

كما حرص محمد بن سلمان خلال تواجده في الإمارات، على زيارة معرض "دبي إكسبو 2020"، بصحبة ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتجولا في المنطقة المخصصة للجناح السعودي في المعرض، الذي كانت المملكة كشفت النقاب في نيسان/أبريل الماضي عن تصميمه بمساحة كلية 13069 مترا مربعا، ليكون بذلك ثاني أكبر جناح بعد جناح دولة الإمارات العربية المتحدة.