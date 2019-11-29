قلق بين السعوديين... "الدخان مجهول المصدر" يغزو البلاد والحكومة تعلق

أحدثت سجائر تبغ جديدة منتشرة حاليا في أسواق السعودية، حالة من الجدل الواسع بين المواطنين والمقيمين في المملكة، وذلك لعدم تحديد مصدرها، كما أنها غير مرفقة بتاريخ صلاحية.

وعبر هاشتاغ "#الدخان_الجديد_مغشوش"، تداول مغردون على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، عددا من المقاطع المصورة التي توثق شهادات المستهلكين لعبوات التبغ الجديدة، إذ أكدوا أن المطروح في الأسواق حاليا دخان مغشوش ولم يعد بنفس جودته السابقة.

وفي مقطع مصور متداول مع الهاشتاغ، يظهر مواطن يقارن بين العبوة الجديدة والأخرى القديمة وقال: "العلبة القديمة كان يدون عليها تاريخ الإنتاج ونسب النيكوتين وبلد الصنع لكن في العبوة الموحدة لا توجد كل هذه البيانات".

وتابع: "لا تعلم لو وضعوا في هذه السجائر دمن غنم أو نشارة خشب أو سم هاري".

وأضاف المواطن: "عادة لا يدخل أي منتج للبلد إلا بتاريخ إنتاج"، وأشار إلى العبوة الجديدة قائلا: "هذا جاي من برة ما عليه تاريخ إنتاج، فين البلدية، فمن المفترض أن تصادر كل هذه العبوات".

وواصل: "فيه حاجة في صفقة الدخان الموحدة فيها بلاء عظيم" ، مشيرا إلى أن "العبوة القديمة كان مدون عليها لا تباع لمن هم دون سن الـ 18 ولكن العبوة الجديدة ما في عليها شيء وبالتالي مسموح بيعها للأطفال".

من جانبها، أكدت وزارة التجارة السعودية، عدم مسؤوليتها عن الدخان الجديد (التبغ) المتداول فى الأسواق، وقالت إنه مسؤولية واختصاص وزارة الصحة وهيئة الدواء والغذاء، بحسب صحيفة "اليوم" السعودية.

وأضافت الوزارة أن هذا الدخان مجهول المصدر، ولا يتضمن تاريخ صلاحية، ويجب تحذير الأطفال منه، وقالت إن مكافحته يجب أن تكون بالطرق العلمية.