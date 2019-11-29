سقوط صاروخ بمحيط المنطقة الخضراء في بغداد

قالت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الجمعة 29 نوفمبر/تشرين الثاني، إن صاروخا من نوع "كاتيوشيا" سقط في محيط المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني أن الصاروخ لم يسفر سقوطه في محيط المنطقة الخضراء عن أي خسائر بشرية.

وشهدت المنطقة الخضراء في بغداد سقوط عدة صواريخ طوال الأيام الماضية، من دون سقوط قتلى أو جرحى.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وأدت هذه الاحتجاجات إلى مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن وإصابة أكثر من 15 ألف شخص.