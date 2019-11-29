قبل الطرح العام لـ"أرامكو"... إنتاج أوبك يتراجع في شهر نوفمبر

تراجع إنتاج النفط الذي تنتجه منظمة "أوبك" خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، مع انخفاض الإنتاج الأنجولي بسبب أعمال صيانة ومواصلة السعودية كبح المعروض قبل الطرح العام الأولي لشركتها الوطنية "أرامكو".

وبحسب تقرير لوكالة "رويترز"، فقد انخفض متوسط الإنتاج اليومي في منظمة "أوبك" في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ما يعادل 110 آلاف برميل عن شهر أكتوبر.

ويشير مسح أجرته "رويترز"، إلى أن السعودية، بعد أن استأنفت الإمدادات الطبيعية عقب هجمات على منشآتها في سبتمبر/أيلول، ما زالت تضخ أقل بكثير مما يسمح به اتفاق تقوده "أوبك".

وتعقد المنظمة اجتماعا لمراجعة الاتفاق في 5 ديسمبر/ كانون الأول، وهو نفس اليوم الذي من المقرر أن تعلن فيه "أرامكو" عن سعر الطرح النهائي.

وكانت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون، فيما يُعرف بمجموعة "أوبك+" قد اتفقوا على خفض المعروض بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير كانون الثاني. وتبلغ حصة أوبك من الخفض حوالي 800 ألف برميل يوميا، يطبقها 11 عضوا مع استثناء إيران وليبيا وفنزويلا.

ومن المتوقع أن يمدد المنتجون اتفاق الإمدادات خلال اجتماعات الخامس والسادس من ديسمبر/ كانون الأول. ويقول مندوبون في أوبك إن المنتجين قد يبحثون تعميق خفض المعروض وسط توقعات بفائض في المعروض في 2020.