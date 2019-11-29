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22:02 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    مصرف لبنان المركزي في بيروت

    مسؤول مصرفي: مصرف لبنان المركزي سيتخذ إجراءات ضرورية وسط الأزمة

    © AP Photo / Hussein Malla
    العالم العربي
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    الموضوع:
    استمرار احتجاجات لبنان (68)
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    قال رئيس جمعية المصارف، اليوم الجمعة، إن مصرف لبنان المركزي سيتخذ "التدابير المؤقتة اللازمة" للحفاظ على القطاع المصرفي وحقوق المودعين.

    قرأ سليم صفير، رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان، التي تمثل البنوك في البلاد، بيانا بعد اجتماع على مستوى عال في القصر الرئاسي بينما يصارع لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في عقود، وفقا لـ"رويترز".

    اقتحام جمعية مصارف لبنان
    © صور من المدونين الحركة الشبابية للتغيير@facebook
    جمعية مصارف لبنان تؤكد عدم مشاركة البنوك في الإضراب المقرر غدا
    وأضاف قائلا بعد الاجتماع مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورياض سلامة، حاكم مصرف لبنان ومسؤولين في الحكومة: "تم تكليف حاكم مصرف لبنان اتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لإصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج إلى نصوص قانونية وتنظيمية وذلك في سبيل المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي وسلامة القطاع وحقوق المودعين دون أي انتقاص".

    وردا على سؤال من الصحفيين، كرر صفير تعليقات سابقة من مسؤولين بأنه لن تكون هناك قيود رسمية على رؤوس الأموال.

    ومنذ تفجرت الاحتجاجات في أرجاء لبنان في السابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول، تزايدت الضغوط على النظام المالي.

    وتعمق شح في العملة الأجنبية مما جعل الكثير من المستوردين غير قادرين على جلب البضائع، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتزايد المخاوف من انهيار مالي.

    وفي مقابلة مع "رويترز" هذا الشهر، وصف سليم صفير الضوابط الجديدة التي وضعتها البنوك بأنها "سور لحماية النظام" إلى أن تعود الأمور إلى طبيعتها.

    وأشار صفير أيضا اليوم إلى أن لبنان أوفى بتعهداته وسدد سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار عندما حان موعد استحقاقها أمس الخميس.

    الموضوع:
    استمرار احتجاجات لبنان (68)

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    ارتفاع الأسعار, مصرف لبنان المركزي, مصارف, مظاهرات, احتجاجات, لبنان
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