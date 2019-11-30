"النمور" تسير على طريق جديد... فيديو لدوريات الشرطة العسكرية الروسية في سوريا

في غضون أربع ساعات، عبرت القوات الروسية طريق طوله 120 كيلومترًا وأدخلوه على الخريطة للقيام بدوريات يومية.

سارت المدرعات الروسية "تيغر" (النمر) على طريق دوريات جديد في سوريا. وفرت الشرطة العسكرية طوال الطريق الأمن – فُتحت البوابات، وكانت تتفقد المناطق المحيطة.

على الرغم من أن كل شيء تم التحقق منه هنا – فرق الاستطلاع أولا، ثم فرق إزالة الألغام - فإن الجيش مستعد لأي مفاجآت.

نقطة التفتيش الأولى هي مصنع قديم للآلات الزراعية. لم يتم إصلاح أي شيء هنا، وجميع جدران المباني مليئة بالشظايا، وتنتشر أجزاء المحركات على الأرض.

في إحدى البنايات، خلال القتال الفعلي، عززت القوات السورية مواقعها. لم يكن هناك جدار كامل واحد في الهيكل، وداخلها كانت هناك ثلاث دبابات محترقة، قاتلت أطقمها حتى النهاية.

في مدينة كوباني، على العكس من ذلك، كل شيء يشير إلى أن الناس يعودون إلى الحياة السلمية. حتى أنه تم وضع أسفلت جديد.

ليودميلا أنتونينكا تعيش هنا منذ سبع سنوات، قابلت زوجها السوري في أوديسا، وانتقلت على الفور إلى كوباني.

وقالت أنتونينكا لقناة "زفيزدا" الروسية: "هناك أمل كبير بروسيا. يأمل السوريون أن تكون هناك حماية لهم. ويفرحون - إذا رأوا السيارات الروسية. تمر دوريات، والناس يعرفون أنهم محميون".

بعد أربع ساعات، عبرت الدورية طريق طوله 120 كيلومتراً، ويضع القائد علامات جديدة على الخريطة: يتم تجديد قائمة الطرق للقيام بدوريات يومية.