مصدر: إصابة11 شخصا إثر ثلاثة تفجيرات في كركوك شمالي العراق

أصيب 11 شخصا بجروح، صباح اليوم السبت، إثر انفجار ثلاث عبوات ناسفة، في مناطق متفرقة بمحافظة كركوك، شمالي العراق.

بغداد- سبوتنيك وقال مصدر أمني، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "ثلاث عبوات انفجرت في مناطق متفرقة من كركوك ما أدى إلى إصابة 11 شخصا بجروح بينهم عسكري".