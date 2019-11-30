وزير الإعلام اليمني يصف تصريحات "أنصار الله" بـ "التصعيد الخطير"

أفاد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم السبت، بأن "تلويح المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باستهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وتهديداتها بالأضرار بالأمن الاقليمي والدولي، يؤكد عدم استعدادها للسلام وعدم اكتراثها بجهود إنهاء الحرب في اليمن".

وأضاف الإرياني "تصريحات العاطفي مسؤول دفاع المليشيا الحوثية وسريع الناطق باسمها ومحمد البخيتي وعدد من قيادات المليشيا، تصعيد خطير يأتي بعد ايام من مبادرة تحالف دعم الشرعية التي تضمنت اطلاق سراح مائتي أسير حوثي وتسيير رحلات جوية لنقل المرضى من العاصمة المختطفة صنعاء".

٣-التصريحات الحوثية التي تتضمن تهديدا واضحا للأمن الإقليمي والدولي وتلويح باستهداف الملاحة في البحر الاحمر تؤكد بأن المليشيا غير مستعدة بعد للسلام والانخراط في حل شامل ينهي الانقلاب ويعيد الأوضاع في اليمن إلى مسارها الطبيعي وسعيها إلى تكريس الانقلاب كأمر واقع في مناطق سيطرتها — معمر الإرياني (@ERYANIM) ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩

وتابع وزير الإعلام "هذه التصريحات الاستفزازية تؤكد استراتيجية المليشيا القائمة على المراوغة والتضليل والخداع وأن حديثها عن السلام مجرد استراحة لالتقاط الأنفاس والترتيب لجولة جديدة من الدم بأدوات أكثر خطورة دون اكتراث للجهود التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء لإنهاء الحرب وإحلال السلام".

١-تصريحات العاطفي مسؤول دفاع المليشيا الحوثية وسريع الناطق باسمها ومحمد البخيتي وعدد من قيادات المليشيا، تصعيد خطير يأتي بعد ايام من مبادرة تحالف دعم الشرعية التي تضمنت اطلاق سراح مائتي أسير حوثي وتسيير رحلات جوية لنقل المرضى من العاصمة المختطفة صنعاء — معمر الإرياني (@ERYANIM) ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩

ورحب رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، في وقت سابق من اليوم بأي مفاوضات جادة تفضي إلى إعلان وقف الحرب ورفع الحصار عن اليمن.