قيادي في "أنصار الله" يتحدث عن "الوسيط الأنظف والأطهر" لحل الأزمة

قال عضو المجلس السياسي لجماعة "أنصار الله" في اليمن، محمد البخيتي، إن إسقاط الدفاعات الطائرة الأباتشي يشكل ضربة للتحالف العربي، الذي تقوده السعودية.

وأضاف "كما أنه من مصلحة السعودية التقاط هذه الرسالة القوية وإلا فإن خسائرها ستكون أكبر"، وذلك في تصريحات لقناة "الميادين".

وذكر البخيتي أن التحالف السعودي غير موقفه بشأن وقف الحرب على اليمن لكن "إسرائيل" وأمريكا تعرقلان.

وتابع "التغير في الموقفين الإماراتي والسعودي بشأن وقف الحرب بات واضحا وإن لم يعلن، لكن أمريكا وإسرائيل هما من تعرقلان".

كما لفت إلى أن "غالبية المراهنين في اليمن على العدوان السعودي أدركوا فشل رهانهم لأن موازين القوى تغيرت عسكريا ومعنويا خصوصا بعد حالة الانهيار في صفوف قوات العدوان".

وتابع "حتى معركة النفس الطويل التي راهن عليها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باتت لصالح الجانب اليمني".

ووصف البخيتي سلطنة عمان بالوسيط "الأنظف والأطهر" في ظل عرقلة الأمم المتحدة لمسار المفاوضات، كما أكد أن روسيا هي طرف داعم لجهود إنهاء الحرب في اليمن، مضيفا "استراتيجية اليمن تقوم على تحقيق سلام دائم وشامل، واليمن لن يكون حديقة خلفية لأي دولة".

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت، أمس الجمعة، أنها أسقطت طائرة مروحية من طراز "أباتشي" تابعة للقوات الجوية السعودية في منطقة مجازة قبالة عسير.

وغرد المتحدث باسم ​القوات المسلحة​ اليمنية، العميد يحيى سريع، على حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط ​طائرة​ أباتشي سعودية ب​صاروخ​ أرض جو بتقنية جديدة سنكشف عنها لاحقا، وقد تم إسقاطها صباح اليوم في منطقة مجازة قبالة عسير، أثناء قيامها بأعمال عدائية ومقتل طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحترقت بالكامل".

وأضاف السريع "إن العملية موثقة بالصوت والصورة بعدسة الإعلام الحربي، وأشار إلى أن "القوات المسلحة تؤكد أن الاقتراب من الأجواء اليمنية محظور ولن تكون مكانا للنزهة لأحد، وأنها ستتصدى لكل محاولات الأعداء حتى تصل إلى حماية الأجواء اليمنية بشكل كامل بإذن الله تعالى".