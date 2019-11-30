العراق... تفكيك خلية إرهابية تدار من الخارج والقبض على عناصرها

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم السبت، تفكيك خلية "إرهابية" تدار من خارج البلاد، مؤكدة القبض على عناصر الخلية.

وقالت المديرية، في بيان نشرته قناة "السومرية نيوز"، إنه "بعملية استخبارية نوعية تميزت بجهد استثنائي ومعلومات غاية بالدقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة 38 من اختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونة من 4 ارهابيين في منطقة الزنكورة بالرمادي- الأنبار".

وأضافت المديرية أن الخلية "يترأسها أحد الإرهابيين الهاربين إلى خارج العراق ويقوم بإدارتها من هناك، وكانت تعمل على كسب أكبر عدد من الأنصار لها بقصد تنفيذ عمل إرهابي في المحافظة يستهدف المواطنين الأبرياء".

وأشارت إلى أن "جميع أفراد الخلية هم من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

ورغم أن العراق أعلن تحرير كامل أراضيه من سيطرة تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، إلا أن عناصر التنظيم تنفذ عمليات إرهابية في بغداد وعدد من المدن العراقية بين الحين والآخر.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة فلول التنظيم الإرهابي في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة التنظيم وعناصره الفارين مجددا.