تشييع جثامين ثلاثة متظاهرين وسط النجف... صور

شيع الآلاف من المواطنين وذوي الضحايا في محافظة النجف، وسط العراق، اليوم السبت، ثلاثة من ضحايا المتظاهرين الذين قتلوا ليلة أمس.

وأعلن مدير صحة محافظة النجف رضوان الكندي، أمس الجمعة، في بيان مقتضب إن "الحصيلة النهائية للأحداث التي شهدتها المحافظة يوم الخميس، بلغت 16 شهيدا و500 جريح".

من جهتها أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم السبت، أن جميع الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرين السلميين منذ بداية انطلاق التظاهرات في (1 تشرين الاول 2019) ولغاية اليوم ووثقتها فرق المفوضية الرصدية في بغداد والمحافظات لا بد من التحقيق فيها وإحالة المتورطين بقتل الشباب المتظاهر إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل بغض النظر عن المنصب والمكانة أو مستويات المسؤولية والقيادة.

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد قتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.