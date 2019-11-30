إنقاذ 158 مهاجرا غير شرعي من الغرق قبالة سواحل الزاوية على يد البحرية الليبية

أعلنت القوات البحرية الليبية، التابعة لحكومة الوفاق، اليوم السبت، تمكنها من إنقاذ 158 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن مكتب الإعلام التابع للبحرية أنه "بتاريخ يوم أمس الجمعة، استلمت غرفة عمليات حرس السواحل الليبية التابعة للقوات البحرية عدد ثلاث إشارات استغاثة شمال الزاوية بحوالي 48.45.50 ميل بحري، وتم توجيه الزورق فزان المتواجد في البحر لغرض دورية الاستطلاع إلي المنطقة واستلام قيادة عملية الإنقاذ".

وتابع البيان "قام الزورق بعملية إنقاذ ناجحة وإنقاذ حوالي 158 مهاجرا بينهم 33 امرأة، و13 طفلا".

وأوضح البيان، "تم إنزال المهاجرين بنقطة الحميدية، تاجوراء، وتقديم المساعدات لهم".

وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة يأتون من مصر وتشاد وغيرها عبر الصحراء الليبية، في طريقهم إلى أوروبا أو البقاء في ليبيا والعمل بها بطرق غير شرعية، حيث تعاني الجهات الأمنية في ليبيا المتمثلة في أجهزة الهجرة غير الشرعية نقصا كبيرا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

وتتباين رؤى دول الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة منذ الارتفاع المفاجئ في عدد الوافدين من منطقة البحر المتوسط عام 2015، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة الخدمات الاجتماعية والأمنية وحشد التأييد للجماعات اليمينية المتطرفة والقومية والشعبوية.