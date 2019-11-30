لحظة إسقاط طائرة "أباتشي" سعودية بصاروخ أرض جو... فيديو

وبثت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، قبل قليل، مشاهد لإسقاط طائرة الاباتشي السعودية قبالة منطقة عسير السعودية على الحدود مع اليمن.
وأظهر الفيديو لحظات إسقاط الطائرة التي أعلن الحوثيون، أمس، أنهم استهدفوها بصاروخ أرض جو "بتقنية جديدة" سيتم الكشف عنها لاحقاً، ومقتل طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحتراقها بالكامل.
1.. بفضل من الله تعالى الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط طائرة اباتشي سعودية بصاروخ ارض جو بتقنية جديدة سنكشف عنها لاحقا .— العميد يحيى سريع (@army21ye) ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩
وقد تم إسقاطها صباح اليوم في منطقة مجازة قبالة عسير اثناء قيامها باعمال عدائية ومصرع طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحترقت بالكامل .
وغرد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، على حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط طائرة أباتشي سعودية بصاروخ أرض جو بتقنية جديدة سنكشف عنها لاحقا، وقد تم إسقاطها صباح اليوم في منطقة مجازة قبالة عسير، أثناء قيامها بأعمال عدائية ومقتل طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحترقت بالكامل".
وكانت الجماعة قد كشفت، في 24 أغسطس/ آب الماضي، عن منظومة "ثاقب1" للدفاع الجوي، ولفتت إلى أنها دخلت الخدمة في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، ونجحت في إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز (إم كيو 9) بعد شهر واحد من دخولها الخدمة، والتصدي لعدد من طائرات الاستطلاع والطيران الحربي ومروحيات الأباتشي.
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