العثماني: لا خوف على الشعب الفلسطيني ما دام هناك من يتشبث بالقضية العادلة

قال سعد الدين العثماني، رئيس الوزراء المغربي، إن موقف بلاده الرافض لما يقع من اعتداءات على الفلسطينيين هو موقف ثابت للمملكة، ملكا وحكومة وشعبا، يعكسه نبض الشارع في مختلف المناسبات وفي المسيرات التضامنية.

وذكر موقع "اليوم 24" أن حديث الوزير جاء خلال لقاء لسفارة فلسطين بالمغرب، نظمته مساء الجمعة بالرباط، لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وتحدث العثماني عن الرسالة التي وجهها الملك أمس، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، مشيرا إلى أنها دعت إلى الحفاظ على وحدة القدس الشريف وعلى البعد الروحي والمكانة المتميزة للقدس كمدينة للسلام.

كما وجه رئيس الحكومة التحية لكل الشعب الفلسطيني ولكل أحرار العالم الذين يقفون إلى جنب الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه في "كل قارة هناك أحرار يعر فون بهذا الحق ويدافعون عنه، لقد دافع عن الأرض الفلسطينية أناس من مختلف بقاع العالم".

ودعا رئيس الحكومة إلى "التحلي بالأمل ما دام هناك أناس يناضلون في سبيل الحق"، مؤكدا أنه "لا خوف على الشعب الفلسطيني، مادام هناك فلسطينيون وفلسطينيات متشبثون بقضيتهم العادلة".

من جهته، أكد السفير الفلسطيني بالرباط، جمال الشوبكي، أن هذا اليوم العالمي يمثل مناسبة للتذكير بالحقوق غير القابلة للتصرف لفلسطين، وكذا بالسيادة الوطنية وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.