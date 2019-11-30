اليمن... رئيس "الانتقالي الجنوبي" يؤكد استمرار الحوار لوضع آلية لتنفيذ اتفاق الرياض

أكد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، استمرارية العمل لوضع آلية تنفيذ لاتفاق الرياض الموقع مع الحكومة اليمنية أوائل الشهر الجاري بالعاصمة السعودية.

القاهرة– سبوتنيك. وقال الزبيدي، خلال اجتماع عقد اليوم السبت برئاسته وضم قيادات عسكرية وأمنية وبحسب موقع المجلس، إن "الحوار مستمر في إطار اللجان العسكرية والأمنية لوضع آلية تنفيذ نقاط اتفاق الرياض".

وأضاف: "سيعمل المجلس كل ما في وسعه لتسهيل عمل تلك اللجان وإنجاحه لما فيه المصلحة العليا للوطن وحفاظاً على مصالح الأمة".

وشدد الزُبيدي، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، على "ضرورة استمرارية كل جهة بأدائها لمهامها المُوكلة إليها ورفع درجة اليقظة الدائمة لأفرادها وضباطها في كافة الجهات ومواقع الشرف في مواجهة القوى الانقلابية الحوثية، لدحر المشروع التوسعي الإيراني". بحسب موقع المجلس الانتقالي.

وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقعا برعاية سعودية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من آب/أغسطس الماضي، عقب مواجهات دامية مع الجيش اليمني استمرت أربعة أيام وأسفرت عن سقوط 40 قتيلاً و260 جريحاً. بحسب الأمم المتحدة.

وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب جماعة أنصار الله "الحوثيين" على الشرعية اليمنية.

وينص الاتفاق، في ترتيباته السياسية، على تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينهم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن.

كما ينص على عودة جميع القوات- التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية آب/أغسطس الماضي- إلى مواقعها السابقة، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً.