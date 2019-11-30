عباس يؤكد قدرة المجتمع الدولي وأوروبا على إنقاذ العملية السياسية

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على أهمية الدور الذي يمكن للمجتمع الدولي القيام به للحفاظ على مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية التي قامت عليها العملية السياسية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يوليو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال الرئيس عباس، خلال استقباله اليوم السبت بمقر الرئاسة في مدينة رام الله الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل موراتينوس، "تستطيع أوروبا لعب دور كقوة رئيسة في العالم لإنقاذ المسيرة السياسية، وذلك من خلال الاعتراف الأوروبي الجماعي بدولة فلسطين خدمة للسلام وحل الدولتين"، وذلك بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأطلع الرئيس عباس المسؤول الأممي على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما وصلت إليه العملية السياسية من مأزق حقيقي جراء الإجراءات الإسرائيلية والقرارات الأمريكية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية.