تسجيل
19:23 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    اعتصام السودان

    قيادي: لا أحد في السودان يملك حق حل حزب المؤتمر الوطني

    © REUTERS / STRINGER
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104158/71/1041587147.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201911301043573125--%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%AD%D9%82-%D8%AD%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/

    رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا في السودان قرار حله وتفكيك نظام الإنقاذ الذي حكم البلاد على مدى العقود الثلاثة الماضية، مؤكدًا أن حل الأحزاب القائمة يكون من خلال المجلس التشريعي وليس من صلاحيات مؤسسات المرحلة الانتقالية.

    الخرطوم - سبوتنيك. وأكد الناطق باسم شباب حزب المؤتمر الوطني، ضياء الدين سليمان، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، رفض الحزب القرار القاضي بحله، ومصادرة ممتلكاته ومقاره، مشددًا على أن الحزب يتابع نشاطاته بصورة اعتيادية.

    وأضاف "يرفض الحزب إصدار هذا القانون، ونناهضه بكل الطرق القانونية المشروع"، محذرا من أن" ذلك يوسع دائرة الصراع السياسي".

    واستطرد سليمان قائلا إن حزب المؤتمر الوطني، ومنذ حدوث التغيير في أبريل/نيسان الماضي، ظل ينأى بنفسه عن المشاركة السياسية، حفاظا على وحدة المجتمع"، فيما أكد قدرة الحزب على الدفاع عن نفسه وإثبات أنه ليس بالحزب الضعيف.

    وتابع، سليمان، "أعضاء الحزب منتشرون بجميع أنحاء السودان، وهو حزب قام بالأفكار، والأفكار لا تصادر حتى إذا تمت مصادرة الممتلكات والمقار".

    كما شدد الناطق باسم شباب حزب المؤتمر الوطني على أن "مسؤوليات الفترة الانتقالية، لا تتضمن إصدار قوانين جديدة، ولا يجوز إصدار قوانين إلا عبر المجلس التشريعي، لذلك أشير هنا، إلى أن هذه النقطة ستكون بداية لتقديم طعن قانوني".

    وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله
    © AP Photo / Charles Atiki Lomodong
    السودان... لجنة الخارجية توصي بإلغاء قرارات نظام البشير في حق الدبلوماسيين

    وأضاف "مجلسا السيادة والوزراء، يريدان إحداث فرقعات إعلامية، للفت انتباه الشارع عن فشلهما في إيجاد حلول سريعة للأزمات الاقتصادية والمعيشية والسياسة، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الضرورية وأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني".

    وبالمقابل اعتبر نائب رئيس حزب الأمة القومي، فضل الله برمة، في تصريح لوكالة سبوتنيك، أن حل حزب المؤتمر الوطني "كما يقال المعاملة بالمثل، فعندما جاء انقلاب البشير في العام 1989، كانت أولى قراراته العسكرية، حل الاحزاب السياسية ومصادرة ممتلكاتها واعتقال رموزها السياسية".

    وتابع برمة "لذلك أؤكد أن حزب الأمة القومي، يعتبر هذه الخطوة صحيحة في مسار تفكيك النظام السابق وفقا للقانون"، لافتا إلى أن النظام السابق، قد ارتكب أخطاء واسعة في المجالات السياسية والاقتصادية والنزاعات العسكرية، ما أدى لانحدار كبير في مستوى كبير من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية".

    وفي الموضوع ذاته، أوضح الخبير السياسي، محمد علي، في تصريح لوكالة سبوتنيك، أن هناك أسبابا جعلت المكون المدني بالحكومة الانتقالية، يسعى وراء إصدار مشروعات قوانين جديدة، يشمل على قانونا بتفكيك أنظمة الحكومة السابقة. وقال "خلال الآونة الأخيرة ارتفعت الأصوات المنادية بالإسراع، بمحاكمة المتورطين بفض الاعتصام وقتل المتظاهرين أثناء الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، ومحاكمة رموز الحكومة السابقة".

    وأشار علي إلى أن "الحكومة أرادت بهذه القوانين الجديدة، تهدئة الضغوطات التي تُمارس عليها من قبل الشارع، خاصة أن الأوضاع المعيشية تزداد صعوبة في الندرة الحاصلة في المواصلات وارتفاع الأسعار وفي بعض الأحيان الأزمات في الخبز والوقود".

    وأردف "لذلك يجب على الحكومة النظر والتركيز لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية في المقام الأول، ثم إجراء التحقيقات القانونية وإثبات التهم على المتورطين بقضايا الفساد قبل الأقدام على إيقاف نشاط بعض الأحزاب السياسية أو منظمات المنظمات الإنسانية".

    الرئيس السوداني السابق عمر البشير
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    السودان... إقرار قانون لتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير
    وخلال اليومين الماضيين، تفاعل الشارع والوسائط الاجتماعية في السودان حول مشروع إصدار قوانين جديدة، تمنع حزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق في السودان، بممارسة النشاط السياسي وحل حزبه ومصادرة ممتلكاته.

    ولكن حسب بعض الصحف السودانية التي صدرت اليوم السبت، أكدت مشروع القانون المتعلق بتفكيك النظام السابق، وحل حزب المؤتمر الوطني، خلا مادة قانونية، تحظر أعضاء حزب المؤتمر الوطني من ممارسة الأنشطة السياسية.

    وأجاز اجتماع مشترك لمجلسي السيادة الانتقالي والوزراء السودانيين، في الساعات الأولى من أمس الجمعة، قانون إلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة 2019 م وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين للعام 2019 (الذي قاده الرئيس السابق عمر البشير على مدى ثلاثين عاما قبل أن تطيح به ثورة شعبية في الحادي عشر من أبريل الماضي).

    وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، فيصل محمد صالح إن الاجتماع، الذي استمر لأربعة عشر ساعة، يعد أول جلسة تشريعية لمجلسي السيادة والوزراء.

    ومن جهته أوضح وزير العدل نصر الدين عبد الباري أن قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين للعام 2019 يأتي تطبيقا للوثيقة الدستورية ويلغي بصورة مباشرة حزب المؤتمر الوطني وحجز واسترداد الممتلكات والأموال المملوكة للحزب والواجهات التابعة له وأيلولتها لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية.

    ولفت إلى أن القانون نص علي تكوين لجنة من 18عضوا تتولي مهمة التوصية للجهات المختصة بحل أي جهاز حكومي أو حزبي أو منظمة او نقابة أو مفوضية أو شركة أو اذرع حزبية تتبع لنظام الثلاثين من يونيو وإنهاء خدمة منسوبيها.

    انظر أيضا:

    السودان يلغي قانونا ينظم زي النساء والآداب العامة
    وكالة: حميدتي نقل ذهب بملايين الدولارات من السودان إلى دبي لحساب أسرته
    قيادي: لا أحد في السودان يملك حق حل حزب المؤتمر الوطني
    السودان... إقرار قانون لتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المصارعة البوليفية بلانكا بيريز، أكا كاتي الحسناء خلال مباراة للمصارعة تشوليتوس فايتينغ (Fighting Cholitas) في مدينة إل ألتو، بوليفيا 24 نوفمبر 2019
    لقطة طريفة لزعيم كوريا الشمالية... و"عناق بوتين" في سان بطرسبورغ.. صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    مفاجأة أمريكية لأفغانستان في عيد الشكر
    مفاجأة أمريكية لأفغانستان في عيد الشكر
    بالأرقام...كم ينفق العالم على جيوشع في عام 2019
    بالأرقام...كم ينفق العالم على جيوشه في عام 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك