"أنصار الله" تعلن مقتل عسكريين سعوديين وسودانيين

أعلنت جماعة "أنصار الله (الحوثيين)، اليوم السبت، مقتل وإصابة عدد من العسكريين السعوديين والسودانيين، في مواجهات على الحدود اليمنية السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن قوات التحالف "نفذت خلال الساعات الماضية ثلاثة زحوفات مكثفة بغطاء جوي في جبهات الحدود".

وأضاف أن التحالف شن خلال محاولات قواته التقدم أكثر من 20 غارة جوية؛ وأكد "التصدي للزحوفات دون تحقيق أي تقدم يذكر".

ابطال الجيش واللجان الشعبية يتمكنون بفضل الله تعالى من التصدي لثلاثه زحوفات مكثفه في جبهات الحدود خلال الساعات الماضية تحت غطاء جوي بأكثر من 20 غارة جوية دون تحقيق اي تقدم يذكر ومصرع وإصابة العشرات بينهم سعوديون وسودانيون. — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 30, 2019

ووفقاً للعميد سريع، "قُتل وأصيب العشرات من المهاجمين بينهم سعوديون وسودانيون".

جاء ذلك بعد أن أعلنت جماعة "أنصار الله" إسقاط مروحية سعودية على حدود محافظة عسير، ومصرع طاقمها.

وكان سريع قد أعلن الأسبوع الماضي سقوطُ أكثرَ من 350 ما بينَ قتيلٍ ومصابٍ، منهم من جنسياتٍ سعوديةٍ وإماراتيةٍ وسودانية، في قصف حوثي لمديرية المخا بمحافظة تعز جنبيوالبلاد.