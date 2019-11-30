سوريا... مقتل وإصابة 13 مدنيا بانفجار سيارة مفخخة بريف الرقة

قتل وأصيب 13 مدنيا إثر انفجار سيارة مفخخة اليوم السبت في بلدة عين العروس بريف الرقة الشمالي الذي تسيطر عليه فصائل موالية لتركيا.

وقالت وكالة "سانا" اليوم السبت إنه: "استشهد وأصيب 13 مدنيا بانفجار سيارة مفخخة بعد ظهر اليوم في بلدة عين العروس بريف الرقة الشمالي التي تنتشر فيه قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية مدعومة منه.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن: "سيارة مفخخة بكميات من المواد المتفجرة انفجرت اليوم وسط بلدة عين العروس جنوب تل أبيض بريف الرقة الشمالي ما أدى إلى استشهاد وإصابة 13 مدنيا ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات".

وبحسب الوكالة: "تنتشر في بلدة عين العروس الفوضى والانفلات الأمني والصراعات بين المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والسيطرة على ممتلكات الأهالي والتحكم بمصيرهم وذلك منذ احتلالها من قوات النظام التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية التي تم تدريبها وتسليحها في تركيا".

وقتل منذ ايام 17 شخصا قرب رأس العين السورية التي تسيطر عليها الفصائل التركمانية، وأعلنت وزارة الدفاع التركية وقتها مقتل 17 شخصا في هجوم بسيارة ملغومة لوحدات حماية الشعب الكردية قرب رأس العين في سوريا.

وتتواصل التفجيرات والعمليات في المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية بشكل متكرر يكاد يكون شبه يومي سواء في عفرين أو تل ألبض أو ريف الرقة أو رأس العين وأرياف حلب وإدلب.