سوريا... شركة صناعية حكومية تبيع بأكثر من 2 مليون دولار بعشرة أشهر

وصلت مبيعات الشركة المتحدة للصناعة والتجارة "الخماسية" خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إلى 1.330 مليار ليرة سورية أي ما يفوق مليوني دولار وفقا لأسعار الصرف في السوق، بزيادة قدرها 745 مليون ليرة سورية عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحسب وكالة "سانا"، باعت الشركة المتحدة للصناعة والتجارة "الخماسية" خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بقيمة 1.330 مليار ليرة، بزيادة عن الفترة المماثلة من العام الماضي قدرها 745 مليون ليرة.

كشف تقرير أصدرته الشركة أن الإنتاج خلال الأشهر العشرة الماضية بلغ 795 ألف متر من الأقمشة الخامية بنسبة زيادة عن الفترة المماثلة من العام الماضي بلغت 202 بالمئة ومن الرباطات الطبية 2091 ألف رباط بنسبة زيادة 888 بالمئة ومن خيوط الزوي 460 طناً بنسبة زيادة 228 بالمئة ومن القطن الطبي 136 طناً بنسبة زيادة 94 بالمئة.

وأرجع مدير عام الشركة مصطفى هلال السبب في زيادة الإنتاج والمبيعات إلى رفد الشركة بعشرات العمال وتأهيل أنوال النسيج المتوقفة والمتعطلة وإدخالها بالعملية الإنتاجية إلى جانب عمل قسم الزوي بآلاته العشر بطاقة إنتاجية جيدة لتلبية الطلبات الواردة من الشركات النسيجية.

وتعاني الشركة من معوقات وصعوبات متعلقة بتأمين القطع التبديلية بسبب الإجراءات القسرية الأحادية الجانب ومن ضعف تسويق المخزون.

وأشار هلال إلى ضرورة دعم منتجات الشركة ومنع استيراد القطن الطبي، لأن إنتاجها السنوي منه البالغ 250 طناً وفق المواصفة القياسية السورية وبجودة عالية يكفي حاجة سوريا ويزيد حيث لا تتجاوز الحاجة المحلية 150 طناً في العام الأمر الذي يتطلب منع الاستيراد.