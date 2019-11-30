مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي واعتقال 2 جنوبي الضفة الغربية

قتل فلسطيني وأصيب اثنان آخران، اليوم السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية.

رام الله - سبوتنيك . وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية قرب بلدة بيت عوا جنوب الضفة الغربية"، دون توضيح هويته أو ملابسات مقتله.

إلا أن الجيش الإسرائيلي كشف ملابسات إطلاق النار، فأعلن متحدث الجيش، أفيخاي أدرعي، عبر "تليغرام"، "قامت قوات جيش الدفاع بإحباط عملية تخريبية بالقرب من قرية بيت عوا في منطقة الخليل".

وأضاف، "رصدت القوات ثلاثة مشتبه فيهم يرمون الزجاجات الحارقة المشتعلة باتجاه سيارة إسرائيلية كانت تمر على الشارع، حيث رد المحاربون بإطلاق النار، وتم رصد إصابة أحد المشتبهين بينما تم اعتقال المشتبهيْن الآخريْن ونقلهما للتحقيق".

وقرر وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مؤخرا عدم تسليم جثامين فلسطينيين قضوا على يد قوات إسرائيلية إلى ذويهم بغض النظر عن انتمائهم التنظيمي، والإبقاء عليها.