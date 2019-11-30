إسقاط طائرة ثانية خلال 24 ساعة من قبل "أنصار الله"

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم السبت، إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة من دون طيار تابعة للتحالف العربي، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع في بيان مقتضب على حسابه في "تويتر"، إن "الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة نوع وينق لونق (Wing Loong) صينية الصنع في مديرية حيران بمحافظة حجة".

عملية اصابة الطائرة الاستطلاعية المقاتلة ( Wing Loong) بصاروخ ارض جو موثقة بالصوت والصورة بعدسة الاعلام الحربي بفضل الله تعالى. — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 30, 2019

وأوضح أن "إسقاط الطائرة تم بصاروخ أرض جو سيتم الكشف عنه لاحقاً، أثناء قيامها بأعمال عدائية".

وأشار العميد سريع، إلى "أن سماء اليمن لم تعد مستباحةً بعد اليوم"، مضيفاً أن "على الأعداء أن يحسبوا ألف حساب عند دخولهم الأجواء اليمنية"، على حد تعبيره.

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وتؤكد القوات المسلحة ان سماء اليمن لم يعد مستباحا بعد اليوم وان على الاعداء ان يحسبو الف حساب عند دخولهم الاجواء اليمنية . — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 30, 2019

وتعد الطائرة الصينية هي الثانية التي تعلن "أنصار الله" إسقاطها خلال ساعات، حيث أعلنت الجماعة أمس الجمعة، تمكنها من إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش السعودي بـ "صاروخ أرض جو بتقنية جديدة"، أثناء تحليقها في سماء منطقة مجازة في مديرية باقم شمال محافظة صعدة قبالة عسير جنوب غربي السعودية.

وعرضت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، في وقت سابق اليوم، مشاهد لعملية اعتراض المروحية السعودية وأسقاطها.