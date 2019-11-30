القوات المشتركة في اليمن: مقتل وإصابة 26 مهاجما من الحوثيين جنوب الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم السبت، مقتل وإصابة 26 عنصرا من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في مواجهات دارت الساعات الماضية بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة في الجيش اليمني، عن مصادر إن "جثث 12 قتيلا من الحوثيين وصلت، اليوم، إلى مستشفيات صنعاء، لقوا مصرعهم في تصدي القوات المشتركة لهجمات على مناطق جنوب الحديدة".

وأضافت أن "جثة أحد المسلحين الحوثيين و13 جريحا نقلوا أمس الجمعة، إلى مستشفيات متفرقة في الحديدة، بعد تصدي القوات لهجوم شنته الجماعة على التحيتا (جنوب الحديدة)".

وأشارت إلى "إصابة القيادي أبو نصر اللاحجي مسؤول زراعة الألغام في جبهات الحديدة، بجراح بليغة أثناء محاولته التسلل لزراعة الألغام في حيس (جنوب شرقي الحديدة)".

في سياق متصل، ذكرت قوات العمالقة أنها "رصدت تجمعات لعشرات المسلحين وتعزيزات تتضمن عشرات الآليات العسكرية دفع بها الحوثيون نحو حي منظر في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت ألوية العمالقة إلحاق خسائر في صفوف الحوثيين، خلال التصدي لهجوم نفذوه على مناطق جنوب غربي مديرية التحيتا.

وتشهد محافظة الحديدة غرب اليمن، منذ 18 كانون الأول/ديسمبر 2018، هدنة أممية وسط اتهامات متبادلة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين بتنفيذ خروقات، خاصة في مناطق التماس بمدينة الحديدة وضواحيها.

ونشر الفريق الأممي لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة برئاسة الجنرال، أبهيجيت جوها، الشهر الماضي، 5 نقاط لمراقبة وقف إطلاق النار في الخطوط الأمامية بمدينة الحديدة، وضباط ارتباط من الجيش اليمني وجماعة أنصار الله ومراقبين أمميين لتثبيت الهدنة بين الجانبين.