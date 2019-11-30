السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن العاصمة الإدارية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، توجيها بتقديم أحدث الخدمات في العاصمة الإدارية، وفقا لمنظور استراتيجي شامل يراعي التطور بعيد المدى.

ذكرت ذلك وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، مشيرة إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع السيسي، اليوم السبت، مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن "الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية للهيئة الهندسية في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة الحي الحكومي".

ويضم الحي الحكومي مباني المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة، والمحور المركزي للحي، ومركز مصر الثقافي الإسلامي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن الاجتماع تناول "سير العمل بعدد من المشروعات القومية، خاصة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية في إطار شبكة الطرق القومية، أخذا في الاعتبار دورها الرئيسي في خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية، بما فيها منطقة الصعيد.

ويضاف إلى ذلك المرحلة الثانية من تطوير محاور منطقة مصر الجديدة وربطها بمحوري "شبرا/ بنها" و"تحيا مصر، كما تم خلال الاجتماع استعراض خطط إنشاء محطات تحلية المياه على مستوى الجمهورية في إطار استراتيجية الدولة لرفع كفاءة وحسن إدارة الموارد المائية.