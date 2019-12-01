اليمن... الحوثي يعلق على إسقاط "أنصار الله" طائرة صينية للتحالف

القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على حسابه في "تويتر": إن "الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة نوع (وينغ لونغ) صينية الصنع في مديرية حيران بمحافظة حجة، مساء اليوم، بحسب متحدث الدفاع".
وأضاف: "الغريب في الموضوع نفي السفارة الصينية بيع هذه الطائرات خلال العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي لهم"، معتبرا أن ذلك "هو عكس الموقف الصيني المعلن الرافض للعدوان".
الدفاعات الجويةاليمنية تمكنت من اسقاط طائرةإستطلاع مقاتلةنوع(Wing Loong)صينية الصنع في مديرية حيران بمحافظةحجة مساءاليوم بحسب متحدث الدفاع.— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 30, 2019
الغريب
في الموضوع نفي السفارةالصينية بيع هذه الطائرات خلال العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي لهم
وهوعكس الموقف الصيني المعلن الرافض للعدوان
وتعد الطائرة الصينية (وينغ لونغ) هي الثالثة التي تعلن "أنصار الله" إسقاطها، حيث أعلنت الجماعة في 19 أبريل الماضي اعتراض وإسقاط طائرة مماثلة في محافظة صعدة، سبقتها في 23 ديسمبر الماضي طائرة صينية استطلاعية مقاتلة من نوع "إس أتش- 4 "خلال تحليقها في سماء المحافظة ذاتها.
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