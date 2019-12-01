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03:50 01 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع نائبه خالد بن سلمان ووزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف

    أبرز تصريحات ولي العهد السعودي بمناسبة تسلم المملكة رئاسة "مجموعة العشرين"

    © REUTERS / POOL New
    العالم العربي
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    بدأت المملكة العربية السعودية  اليوم الأحد رئاستها لمجموعة العشرين، والتي تستمر رئاستها إلى نهاية نوفمبر من العام 2020 وصولا إلى انعقاد قمة القادة بالرياض يومي 21 ـ 22 نوفمبر 2020.

    وأشادت المملكة بجهود اليابان وما حققته خلال رئاستها أعمال المجموعة في عام 2019، مؤكدة مواصلة دعم جهود المجموعة في تحقيق التعاون العالمي.

    وتعليقا على تولي رئاسة مجموعة العشرين قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: "تلتزم رئاسة المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا وتعزيز التوافق العالمي، وسنسعى جاهدين بالتعاون مع الشركاء بالمجموعة لتحقيق إنجازات ملموسة واغتنام الفرص للتصدي لتحديات المستقبل".

     توافق عالمي 

    وأضاف ولي العهد السعودي: "تقع المملكة العربية السعودية على مفترق الطرق لثلاث قارات وهي: آسيا وأفريقيا وأوروبا. وباستضافة المملكة لمجموعة العشرين، سيكون لها دور مهم في إبراز منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونحن نؤمن أن هذه فرصة فريدة لتشكيل توافق عالمي بشأن القضايا الدولية عند استضافتنا لدول العالم في المملكة".

    وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تركز المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين على الهدف العام، وهو "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، والمتضمن ثلاثة محاور رئيسة:

    تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة، كما تؤكد المملكة - في أثناء رئاستها لمجموعة العشرين - على ضمان استمرار المجموعة في إظهار نطاق واسع وشامل لوجهات النظر الدولية.

    وتستضيف المملكة خلال الفترة التي تسبق عقد قمّة القادة ما يزيد عن 100 اجتماع ومؤتمر، وتشمل اجتماعات وزارية واجتماعات لمسؤولين رسميين وممثلي مجموعات التواصل، وهي: مجموعة الأعمال (B20)، ومجموعة الشباب (Y20)، ومجموعة العمال (L20)، ومجموعة الفكر (T20)، ومجموعة المجتمع المدني (C20)، ومجموعة المرأة (W20)، ومجموعة العلوم (S20)، ومجموعة المجتمع الحضري (U20).

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    السعودية, قمة العشرين
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