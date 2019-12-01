أبرز تصريحات ولي العهد السعودي بمناسبة تسلم المملكة رئاسة "مجموعة العشرين"

بدأت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد رئاستها لمجموعة العشرين، والتي تستمر رئاستها إلى نهاية نوفمبر من العام 2020 وصولا إلى انعقاد قمة القادة بالرياض يومي 21 ـ 22 نوفمبر 2020.

وأشادت المملكة بجهود اليابان وما حققته خلال رئاستها أعمال المجموعة في عام 2019، مؤكدة مواصلة دعم جهود المجموعة في تحقيق التعاون العالمي.

The Kingdom of Saudi Arabia has assumed the 2020 G20 Presidency today, 1 December, 2019.#G20SaudiArabia



المملكة العربية السعودية تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020م اليوم، 1 ديسمبر 2019.#مجموعة_العشرين_في_السعودية pic.twitter.com/L2nhcHBPmw — G20 Saudi Arabia (@g20org) November 30, 2019

وتعليقا على تولي رئاسة مجموعة العشرين قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: "تلتزم رئاسة المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا وتعزيز التوافق العالمي، وسنسعى جاهدين بالتعاون مع الشركاء بالمجموعة لتحقيق إنجازات ملموسة واغتنام الفرص للتصدي لتحديات المستقبل".

توافق عالمي

وأضاف ولي العهد السعودي: "تقع المملكة العربية السعودية على مفترق الطرق لثلاث قارات وهي: آسيا وأفريقيا وأوروبا. وباستضافة المملكة لمجموعة العشرين، سيكون لها دور مهم في إبراز منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونحن نؤمن أن هذه فرصة فريدة لتشكيل توافق عالمي بشأن القضايا الدولية عند استضافتنا لدول العالم في المملكة".

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تركز المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين على الهدف العام، وهو "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، والمتضمن ثلاثة محاور رئيسة:

تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة، كما تؤكد المملكة - في أثناء رئاستها لمجموعة العشرين - على ضمان استمرار المجموعة في إظهار نطاق واسع وشامل لوجهات النظر الدولية.

سيقام خلال رئاسة المملكة للمجموعة ما يزيد على 100 اجتماع ومؤتمر.#فرصتنا_لنلهم_العالم_برؤيتنا#واس pic.twitter.com/lY0I3kN6G7 — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 1, 2019

وتستضيف المملكة خلال الفترة التي تسبق عقد قمّة القادة ما يزيد عن 100 اجتماع ومؤتمر، وتشمل اجتماعات وزارية واجتماعات لمسؤولين رسميين وممثلي مجموعات التواصل، وهي: مجموعة الأعمال (B20)، ومجموعة الشباب (Y20)، ومجموعة العمال (L20)، ومجموعة الفكر (T20)، ومجموعة المجتمع المدني (C20)، ومجموعة المرأة (W20)، ومجموعة العلوم (S20)، ومجموعة المجتمع الحضري (U20).