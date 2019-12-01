سفيرة السعودية في واشنطن: الملك سلمان يتفانى في خدمة المملكة

وجهت سفيرة السعودية في واشنطن، ريما بنت بندر، رسالة تهنئة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت الأميرة السعودية في تغريدة: "خمس سنوات من الرخاء، والحكمة، والقيادة،. نحتفل اليوم بذكرى الخامسة لبيعة الملك سلمان".

وأضافت إن: "تفاني الملك سلمان في خدمة المملكة أعاد تشكيل بلادنا، ومنحنا فرص لا تحصى للنمو والتقدم".

5 years of grace, wisdom, and leadership. Today we celebrate the ascension to the throne of King Salman bin Abdulaziz. His dedication to our Kingdom has transformed our nation, and has given us countless opportunities for growth and advancement #ذكرى_البيعة_الخامسة pic.twitter.com/0TvynPlCa9 — Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) November 30, 2019

وقبل خمس سنوات في الـ23 يناير 2015، بويع الملك سلمان بعد أن قضى أكثر من عامين ونصف العام وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء؛ إثر تعيينه في 18 يونيو 2012 بأمر ملكي كما بقي حينها في منصبه وزيرا للدفاع، وهو المنصب الذي عُيّن فيه في 5 نوفمبر 2011، وقبل ذلك كان الملك سلمان أميرا لمنطقة الرياض لأكثر من 50 عاما.

وُلد سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1935 في الرياض، وهو الابن الخامس والعشرون لمؤسس المملكة الملك عبدالعزيز آل سعود.