الملك سلمان وولي عهده يوجهان رسالة إلى رئيس الإمارات... هذه تفاصيلها

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، رسالة، إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده".

وأعرب الملك سلمان، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق أطراد التقدم والازدهار"، مشيدا بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، "برقية تهنئة، للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده"، وعبر عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه"، راجيا لحكومة وشعب الإمارات الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.