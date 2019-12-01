تسجيل
12:01 01 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    السباحة في البحر الأبيض المتوسط في يوم حار في شمال قطاع غزة في 18 يونيو/ حزيران 2019

    ضمن تسوية مع حماس… اقتراح إسرائيلي ببناء جزيرة اصطناعية على شواطئ غزة

    © REUTERS / Mohammed Salem
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104183/34/1041833447.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201912011043576578-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%BA%D8%B2%D8%A9/

    ذكرت قناة عبرية إن إسرائيل تبحث مدى إمكانية إقامة جزيرة اصطناعية أمام شواطئ قطاع غزة في البحر المتوسط. 

    وأفادت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم، الأحد، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، بحث مع مسؤوليه الأمنيين مدي إمكانية إقامة جزيرة اصطناعية أمام شواطئ غزة، وهو الاقتراح الذي سبق أن قدمه وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من قبل.

    وأوردت القناة العبرية أنه ضمن ملف التسوية مع حماس، وإعادة الهدوء لقطاع غزة، وعقب اغتيال القيادي البارز في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الشهر الماضي، طرح بينيت مدى إمكانية بناء تلك الجزيرة أمام غزة، ضمن تسوية مستقبلية مع حركة حماس. 

    وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن نفتالي بينيت، وزير الدفاع الجديد، التقى مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، لفحص اقتراح مسبق لوزير الخارجية، يسرائيل كاتس، والمتعلق ببناء جزيرة اصطناعية أمام شواطئ غزة.

    وذكرت القناة الـ12 العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعطى الضوء الأخضر لبينت من أجل دراسة المقترح، وأنه من المتوقع أن تكون هناك موافقة كاملة عليه خلال 8 أسابيع.

    ضوء أخضر

    مدينة غزة
    © AP Photo / Markus Schreiber
    "فتح" تهاجم "حماس" لموافقتها على إنشاء "قاعدة عسكرية أمريكية" في غزة
    وأوضحت القناة أن الاقتراح يقضي ببناء ميناء دولي لقطاع غزة في المياه الإقليمية في البحر المتوسط، وذلك مع تأكيد القناة على أن يسرائيل كاتس قد التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومنحه الأخير الضوء الأخضر لإقامة الجزيرة، بإشراف كامل من وزارتي، الخارجية والدفاع، ومعهما مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

    ونوهت القناة إلى أن الجزيرة ستكون بإشراف إسرائيلي كامل، يسمح لسكان قطاع غزة بحرية الحركة الخارجية، وهي الجزيرة التي ستحرر سكان القطاع من المسؤولية الإسرائيلية ـ على حد وصف القناة. 

    ولفتت القناة إلى أن غالبية وزراء الدفاع السابقين رفضوا إقامة هذه الجزيرة أمام شواطئ قطاع غزة، من بين هؤلاء الوزراء الجنرال موشيه بوغي يعالون، وخلفه أفيغدور ليبرمان، في حين قبل نفتالي بينيت، وزير الدفاع الحالي، حينما كان، آنذاك، عضوا في الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية، والمعروفة باسم "الكابينيت".

    موافقة الكابينيت

    وأشارت القناة العبرية إلى أن نفتالي بينيت ربما كان أحد الأعضاء المهمين والرئيسيين الذين كانوا مؤيدين لإقامة هذه الجزيرة، حينما يتم طرح هذه الفكرة أو ذاك الاقتراح في الكابينيت. 

    وأكدت القناة أنه كان مطلوبا من قبل موافقة الأمن الإسرائيلي على إقامة أو تدشين مثل هذه الجزيرة لسكان قطاع غزة من الفلسطينيين، وهو ما لم يجر من قبل، ما حدا إلى تأجيل الفكرة، وحينما تولى بينيت ملف الدفاع في الحكومة الإسرائيلية أعاد طرح تلك الفكرة من جديد، وهو ما قوبل بموافقة مبدئية من نتنياهو نفسه، رئيس حكومة تسيير الأعمال الحالي.

    وبناء على تصريحات لنفتالي بينيت نفسه، فإن الاقتراح بتدشين هذه الجزيرة من المفترض أن يكتمل خلال 8 أسابيع فقط، وهو ما يمكن استغلاله كجزء ثان أو ملف آخر من ملفات التهدئة مع حركة حماس، خاصة وأن هناك احتمال لمناقشة ملف الأسرى والمفقودين مع الحركة الفلسطينية.

    وأوضحت القناة العبرية أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أقام مباحثات مكثفة مع المسؤولين الأمريكيين حول هذه القضية، وقد أعربوا عن تأييدهم للفكرة، باعتبارها جزء من الحل لقطاع غزة.

    حل وحيد للقطاع

    غزة، قطاع غزة، فلسطين - قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمواقع تابعة لحركة حماس، 25 مارس/ آذار 2019
    © AFP 2019 / Mahmud Hams
    قصف إسرائيلي على قطاع غزة عقب إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل
    ونقلت القناة عن كاتس عبر تغريدة له، نشرت مساء أمس، على حسابه الرسمي على "تويتر"، جاء فيها:

    إن الجزيرة الاصطناعية العائمة ستكون الحل الوحيد للوضع الحالي في غزة، ولتواصل القطاع مع العالم، وقطع الروابط مع القطاع، والاتصال المدني به، مع الحفاظ على الحدود والوضع الأمني.

    يشار إلى أن الهدف الحقيقي من وراء تدشين إسرائيل للجزيرة الاصطناعية التي ستقام على بعد 8 كيلومترات من شواطئ بحر غزة، أن تكون ممرا لدخول لاستيراد وتصدير البضائع لغزة، على أن تضم ميناء دولي كبير ومطار بإشراف دولي، فيما ستشرف إسرائيل على الأمن، وتفقد السفن التي ستصل من الخارج لغزة، فضلا عن بناء مطاعم وفنادق.

    فيما يستغرق بناء هذه الجزيرة وتنفيذ المشروع ما بين 10-15 عاما، وتقدر تكلفته بنحو 10 مليارات دولار، إذ إن الانتعاش الاقتصادي من شأنه أن يسهم بالهدوء والاستقرار بين السكان في قطاع غزة، لمنع أي مواجهة مستقبلا بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس خاصة، والفلسطينيين عامة.

    انظر أيضا:

    ردا على عملية "الحزام الأسود"... مستوطنو غلاف غزة يبعثون رسائل استغاثة إلى نتنياهو وغانتس
    تأثرا بعملية "الحزام الأسود"... إسرائيل تتخذ خطوة الأولى من نوعها في غلاف غزة
    إطلاق صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة
    نتنياهو: تشكيل حكومة أقلية يعني احتفالات في طهران ورام الله وغزة
    قصف إسرائيلي على قطاع غزة عقب إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل
    الكلمات الدلالية:
    إسرائيل, حمية البحر المتوسط, بحر غزة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المصارعة البوليفية بلانكا بيريز، أكا كاتي الحسناء خلال مباراة للمصارعة تشوليتوس فايتينغ (Fighting Cholitas) في مدينة إل ألتو، بوليفيا 24 نوفمبر 2019
    لقطة طريفة لزعيم كوريا الشمالية... و"عناق بوتين" في سان بطرسبورغ.. صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    مفاجأة أمريكية لأفغانستان في عيد الشكر
    مفاجأة أمريكية لأفغانستان في عيد الشكر
    الإيدز المرعب
    الإيدز "المرعب"... أرقام مفزعة في الوطن العربي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك